Trotz eines neuen Anlaufs für eine Waffenruhe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten bleibt die Lage im Donezkbecken gespannt.

Wie das Militär in Kiew mitteilte, starben zwei ukrainische Soldaten bei einer Minenexplosion; drei Männer seien verletzt worden. Die moskautreuen Aufständischen warfen den Regierungstruppen mehrere Verstöße gegen die Feuerpause vor. So setzten diese etwa schwere Artillerie ein. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die die Lage beobachtet, sei über die Vorgänge informiert worden, hieß es weiter.



Eigentlich hatten sich die Konfliktparteien auf eine Waffenruhe geeinigt, die seit Mitternacht gelten und eine gefahrlose Ernte bis Ende August ermöglichen sollte.



Seit 2014 wurden in dem Krieg nach UNO-Angaben rund 10 000 Menschen getötet.