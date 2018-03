Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa begrüßt den neuen Anlauf für eine Waffenruhe in der Ostukraine. Wie die OSZE mitteilt, haben sich die politische Führung in Kiew und die prorussischen Separatisten darauf verständigt, dass die Feuerpause am 5. März - also am Montag - um 0.01 Uhr Ortszeit in Kraft treten soll.

Die OSZE vermittelt seit Jahren in dem Konflikt und betreibt in der Krisenregion zudem eine Beobachtermission. Deren Chef - der türkische Diplomat Apakan - verlangte konkrete Schritte, damit die Waffenruhe ihren Namen auch verdiene. Dazu zählten unter anderem der Abzug schwerer Geschütze und die Räumung von Minen.



In der Ostukraine gibt es seit Jahren immer wieder Feuerpausen, zuletzt im Dezember 2017. Sie wurden bislang aber jedes Mal gebrochen. Dafür machen sich dann meist beide Seiten gegenseitig verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.