Ostukraine Feuerpause hält offenbar nicht überall

OSZE-Beobachter beim Rückzug von Truppen prorussischer Separatisten im Ort Petriwske (AFP / Aleksey Filippov)

Seit Mitternacht gilt in der Ostukraine eine Feuerpause.

Nach der ukrainischen Armee hatten sich am Abend auch die pro-russischen Rebellen bereiterklärt, die Gefechte über die Feiertage auszusetzen. Die Vereinbarung war am Mittwoch zwischen Vertretern Russlands, der Ukraine und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE - getroffen worden.



Inzwischen berichten beide Seiten über Verstöße gegen die Feuerpause. Auch Beobachter der OSZE verzeichneten Schüsse und Explosionen entlang der Frontlinie in der Ostukraine. Unabhängige Informationen aus dem umkämpften Gebiet gibt es nicht.