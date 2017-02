Ostukraine Gabriel kritisiert Konfliktparteien

Bundesaußenminister Gabriel auf der Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Bundesaußenminister Gabriel hat den Konfliktparteien in der Ukraine vorgeworfen, die Vermittlungsversuche Deutschlands und Frankreichs zu sabotieren.

Es sei schwer verständlich, warum trotz der Vereinbarung am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vom Wochendende noch keine Waffenruhe im Osten des Landes herrsche, sagte Gabriel in Berlin. Wenn die Verhandlungspartner ihre eigenen Verabredungen nicht einhielten, sei der Prozess von außen kaum zu beschleunigen. In diesem Sinne äußerte sich auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa. In der Ukraine sind hunderte OSZE-Beobachter im Einsatz, um die Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens von Minsk zu überwachen. Dessen Umsetzung stockt jedoch seit Monaten.