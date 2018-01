Bundesaußenminister Gabriel reist heute nach Mariupol ins Konfliktgebiet der Ostukraine.

Dort will er mit Beobachtern der OSZE sprechen. In der Donbass-Region kämpfen Regierungssoldaten gegen von Russland unterstützte Rebellen. Beide Seiten verstoßen immer wieder gegen die Waffenstillstandsvereinbarungen von Minsk, die 2015 unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs zustandegekommen waren.



Gestern hatte Gabriel in Kiew mit dem ukrainischen Außenminister Klimkin über die Lage gesprochen. Gabriel will möglichst rasch unter anderem mit Russland und Frankreich Bedingungen für eine Entsendung von UNO-Blauhelmsoldaten in die Ostukraine aushandeln.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.