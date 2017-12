In der Ost-Ukraine ist es zum größten Austausch von Gefangenen seit Beginn des Konflikts im Jahr 2014 gekommen. Nach Medienberichten wurden mehr als 200 Menschen an die Separatisten übergeben. Im Gegenzug ließen die Rebellen gut 70 Gefangene frei. Diese sind dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko zufolge inzwischen wieder zurück in ihrer Heimat.

Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron nannten den Austausch einen bedeutenden Erfolg. Nun müssten auch noch die übrigen Gefangenen freikommen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Bundesaußenminister Gabriel sprach von einem wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen.



Dem Gefangenenaustausch waren monatelange Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vorausgegangen.

