Ostukraine Gefechte in der Pufferzone gefährden Schulstart

Am ersten September geht in der Ukraine die Schule wieder los, wohl eher nicht so in Krymske. Das Dorf liegt in der Pufferzone nahe dem von prorussischen Separatisten kontrollierten Luhansk. Zuletzt haben die Gefechte dort wieder derart zugenommen, dass die Schließung der Schule erwogen wird.

Von Martha Wilczynski