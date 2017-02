Ostukraine Keine guten Vorzeichen für die Ukraine

Die Eskalation der Kämpfe in der Ostukraine machten deutlich, dass es einen neuen Anlauf für den Friedensprozess brauche, kommentiert Florian Kellermann. Das Minsker Abkommen sei schlicht nicht umsetzbar. Es sei aber niemand in Sicht, der einen neuen Anlauf unternehmen könne. Die Ukraine stehe in ihrem Kampf gegen den mächtigen Nachbarn zunehmend allein da.

Von Florian Kellermann