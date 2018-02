In dem fast vier jahre dauernden Konflikt in der Ostukraine könnte es am Montag einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe geben.

Beide Seiten hätten sich ab null Uhr am 5. März auf eine vollständige Feuereinstellung geeinigt, teilte ein Unterhändler der Separatisten in Luhansk mit. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sprach lediglich von Vorbereitungen für eine Übereinkunft. Zuletzt hatten sich die Konfliktparteien über den Jahreswechsel auf einen Waffenstillstand verständigt, der sich als brüchig erwiesen hatte. In der Ostukraine kämpft die ukrainische Armee gegen Separatisten, die von Moskau militärisch unterstützt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.