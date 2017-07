Das Donezbecken ist ein wichtiger Teil Europas, geografisch und historisch. Wer zur Fußball-Europameisterschaft 2012 dort war, konnte sich davon ein Bild machen. Freundliche und fleißige Menschen, stolz auf ihre Bergbautradition, stolz auf die Boulevards und Parks und auf die heimischen Fußballvereine.



Doch das ist lange her. Die Menschen dort sind heute dazu verdammt, ein Leben zu führen, das mit den Werten der europäischen Zivilisation nur noch wenig zu tun hat. Das Herzstück des Donezbecken, mit den Großstädten Donezk und Luhansk, wird heute von Militärregimes beherrscht, die de facto einen rechtsfreien Raum geschaffen haben. Demokratische Kontrolle gibt es nicht, ebenso wenig internationale Kontrolle.

Ein System, das Strafgefangene ausbeutet

Das ist der Hintergrund, vor dem in den Gebieten ein System entstehen konnte, in dem Strafgefangene systematisch ausgebeutet werden. Sie können nicht arbeiten, sie müssen es tun - und sie werden dafür so gut wie nicht entlohnt. Das ist Zwangsarbeit. Natürlich gibt es schwere Menschenrechtsverletzungen auch in ukrainischen Gefängnissen. Doch der große Unterschied ist eben: Dort gibt es einen Staat, mit Gewaltenteilung und der Möglichkeit, Rechte geltend zu machen. Menschenrechtsorganisationen können frei arbeiten und Geschädigte unterstützen. Aus den sogenannten Separatistengebieten sind diese Organisationen schon vor zwei Jahren vertrieben worden.



Nicht ohne Grund: Zeugen können die sogenannten Separatisten nicht gebrauchen. Das gilt übrigens auch für ihre Kampfhandlungen. Die OSZE-Beobachter, die sich auf ihrem Gebiet bewegen, werden immer häufiger bedroht und angegriffen.

Menschenrechtslage spielt nur eine untergeordnete Rolle

Bei Debatten über die Situation im Donezbecken, über eine mögliche friedliche Lösung, spielt die Menschenrechtslage dort leider nur eine untergeordnete Rolle. Die Europäische Union ruft Russland zwar dazu auf, keine Soldaten mehr in das Gebiet zu senden und die Kämpfer nicht mehr mit Waffen zu unterstützen. Aber Moskau sollte auch an seine Verantwortung erinnert werden, die es für die Zivilbevölkerung hat. Ohne Russland gäbe es die sogenannten Volksrepubliken nicht, niemand hat dort die Macht, der nicht von Moskau dazu bestimmt worden wäre.



Übrigens: Nicht nur Moskau und - mit großen Abstrichen - die Ukraine können Einfluss auf das Regime der Separatistengebiete ausüben, sondern indirekt auch die Europäische Union. Jede Perspektive, die sie der Ukraine eröffnet, macht das Land für seine Bürger attraktiver. Und für die Separatisten wird es schwerer, ihre Propaganda aufrecht zu erhalten, dass sie die Menschen in eine bessere Zukunft führen können. Insofern war es schade, dass die EU-Delegation nach dem heutigen Gipfeltreffen in Kiew die Beitrittsabsichten des Landes nicht wenigstens in einer Schlusserklärung anerkennen wollte.