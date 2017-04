Nach dem Tod eines OSZE-Beobachters in der Ostukraine hat die EU-Außenbeauftragte Mogherini eine vollständige Waffenruhe und den Abzug von Kriegsgerät gefordert.

Die OSZE-Mission müsse sich ungehindert im Konfliktgebiet bewegen können, forderte Mogherini. Sie äußerte sich vor einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow in Moskau. Mit Blick auf das Verhältnis zu Russland sagte die EU-Außenbeauftragte, eine Rückkehr zu guten Beziehungen sei nicht nur möglich, sondern auch gewünscht. Zugleich sei diese geknüpft an eine Lösung des Konflikts in der Ostukraine. - Bei einer Minenexplosion waren gestern erstmals ein OSZE-Mitarbeiter getötet und zwei weitere verletzt worden. Die Beobachter überwachen die Lage zwischen ukrainischem Militär und prorussischen Separatisten im Donbass.