Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa begrüßt den neuen Anlauf für eine Waffenruhe in der Ostukraine.

Wie die OSZE mitteilt, haben sich die politische Führung in Kiew und die prorussischen Separatisten darauf verständigt, dass die Feuerpause in der Nacht zu Montag in Kraft treten soll. - In der Ostukraine gibt es seit Jahren immer wieder Feuerpausen, zuletzt im Dezember. Sie wurden bislang aber jedes Mal gebrochen. Dafür machen sich dann meist beide Seiten gegenseitig verantwortlich.

