Ostukraine Russland wirft Kiew Angriffe auf Zivilisten vor

Ein Panzer der ukrainischen Armee (ALEKSEY FILIPPOV / AFP)

Russland wirft dem ukrainischen Militär vor, im Osten des Landes Zivilisten zu beschießen und Waffensysteme zu nutzen, die im Friedensvertrag von Minsk verboten worden seien.

Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte vor Journalisten in Moskau, es gebe keine Rechtfertigung für eine derartige Barbarei. - Die ukrainische Regierung und pro-russische Separatisten machen sich gegenseitig für den Ausbruch der jüngsten Kämpfe verantwortlich.



Die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, sprach in New York von einem aggressiven Verhalten Russlands. Wegen des Vorgehens in der Ostukraine werde man an den Sanktionen gegen Moskau festhalten.