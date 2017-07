EXKLUSIV Im Osten der Ukraine verpflichten prorussische Separatisten tausende Strafgefangene zu unbezahlter Zwangsarbeit. Nach Informationen des Deutschlandfunks dient dieses Netz von Arbeitslagern der Finanzierung der beiden selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk.

Die "Menschenrechtsgruppe Ostukraine" spricht von "Gulags mit Moskaus Billigung" und schätzt die Einnahmen auf umgerechnet bis zu 500.000 Euro pro Monat. Auf die Bitte des Deutschlandsfunks um eine Stellungnahme kam von den Regierungen der sogenannten Volksrepubliken keine Antwort. Die Ombudsfrau für Menschenrechte des ukrainischen Parlaments, Lutkowska, sagte dazu, die Regierung in Kiew könne ihren Bürgern in diesen Straflagern nicht helfen, weil dukrainische Gesetze dort nicht mehr gelten würden.



Von den bis zu 10.000 Häftlingen, die in den besetzten Gebieten Zwangsarbeit verrichten müssen, sind den Recherchen zufolge viele inzwischen unrechtmäßig in Gefangenschaft. Sie haben ihre Strafen bereits verbüßt oder müssten wegen einer 2014 von Kiew verfügten Amnestie längst auf freiem Fuß sein.



Hören Sie mehr zu diesem Thema in den "Informationen am Morgen" und lesen Sie mehr ab 6 Uhr auf deutschlandfunk.de