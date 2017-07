In der Ost-Ukraine werden nach Informationen des Deutschlandfunks tausende Strafgefangene zu unbezahlter Zwangsarbeit herangezogen.

Die prorussischen Separatisten haben demnach ein Netz von Arbeitslagern in Donezk und Lugansk aufgebaut. Den Recherchen zufolge sind von den bis zu 10.000 Häftlingen, die in den besetzten Gebieten Zwangsarbeit verrichten müssen, viele inzwischen unrechtmäßig in Gefangenschaft. Sie haben ihre Strafen bereits verbüßt oder müssten wegen einer 2014 von Kiew verfügten Amnestie längst auf freiem Fuß sein. Die "Menschenrechtsgruppe Ostukraine" spricht von "Gulags mit Moskaus Billigung" und schätzt die Einnahmen auf umgerechnet bis zu 500.000 Euro pro Monat.



Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, äußerte sich bestürzt über den Bericht. Seine Regierung habe aber keine Möglichkeiten, einzugreifen, weil die Ostukraine unter Kontrolle der Separatisten stehe, sagte Melnyk im Deutschlandfunk.