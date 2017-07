In der Ostukraine haben die prorussischen Separatisten einen neuen Staat namens "Kleinrussland" ausgerufen.

Rebellenführer Sachartschenko erklärte in Donezk, für die von Kiew abtrünnigen Gebiete werde eine Verfassung ausgearbeitet, über die das Volk abstimmen solle. Er rief einen dreijährigen Ausnahmezustand aus. Dieser sieht unter anderem ein Parteienverbot vor.



Der ukrainische Präsident Poroschenko bekräftigte den Kampfeswillen seines Landes. Man werde die Souveränität über den Donbass und die Krim wieder herstellen, hieß es in einer Erklärung.



Teile der Region um Luhansk und Donezk stehen seit April 2014 unter Kontrolle der von Moskau unterstützten Aufständischen. Den von den Separatisten angestrebten Anschluss der Ostukraine an Russland nach dem Vorbild der Krim lehnte der Kreml bislang ab.