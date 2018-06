Der UNO-Sicherheitsrat hat anhaltende Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ostukraine verurteilt und den sofortigen Abzug schwerer Waffen gefordert.

Eine von Frankreich und Deutschland verfasste Erklärung wurde in New York einstimmig angenommen. Der Sicherheitsrat zeigt sich darin tief besorgt über die jüngste Verschlechterung der Sicherheitslage und die schweren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Russlands UNO-Botschafter Nebensia, dessen Land derzeit den Vorsitz in dem Gremium inne hat, bezeichnete die Erklärung als sehr konstruktiv. Die Gültigkeit der Minsker Vereinbarung werde damit bestätigt. Diese war 2015 unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs geschlossen worden, gegen sie wird aber immer wieder verstoßen.



In der Ostukraine stehen sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. In dem Konflikt sind laut UNO seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.