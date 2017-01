Ostukraine Tote bei Gefechten zwischen Armee und Separatisten

Ein ukrainischer Milizionär patroulliert vor der Ruine eines Hauses in der Nähe der Front im Osten der Ukraine (AFP/Genya Savilov)

Bei Kämpfen im Osten der Ukraine sind drei Soldaten der Regierungsarmee getötet worden.

Ein Sprecher der Armee sagte, die Seperatisten hätten ukrainische Stellungen nördlich von Donezk beschossen und dann zu erobern versucht. Der Angriff sei aber abgewehrt worden. Von Seiten der Seperatisten hieß es, ein Kämpfer sei durch ukrainischen Beschuss getötet worden.



Trotz der Waffenstillstandsvereinbarung kommt es in der Region immer wieder zu Zwischenfällen. Morgen will der ukrainische Präsident Poroschenko in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel über den Stand des Friedensprozesses in seinem Land beraten.