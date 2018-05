In der Ostukraine sind die bislang schwersten Kämpfe dieses Jahres ausgebrochen.

Bei den Zusammenstößen zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten seien zwei Soldaten und ein Zivilist getötet worden, teilte das zuständige ukrainische Militärkommando mit. Die Separatisten in der Region Donezk melden einen toten Kämpfer. Auch in den vergangenen Tagen hatte es schon Kämpfe mit Todesopfern gegeben. Die OSZE sprach von der schlimmsten Woche in diesem Jahr. - Die 2015 vereinbarte Waffenruhe in der Ostukraine wird immer wieder gebrochen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.