Die neue Waffenruhe in der Ostukraine ist nach Angaben aus Kiew brüchig.

Ein Militärsprecher teilte mit, bereits eine Stunde nach Beginn der Feuerpause habe es Verstöße gegeben. Separatisten hätten mit Mörsern Stellungen der Armee beschossen. Das ukrainische Militär habe das Feuer nicht erwidert.



Die Aufständischen in Donezk warfen der Armee vor, sie mit Scharfschützen angegriffen zu haben. Die politische Führung in Kiew und die prorussischen Separatisten hatten sich in der vergangenen Woche auf die Waffenruhe verständigt. - In der Ostukraine gibt es seit Jahren immer wieder Feuerpausen. Sie wurden bislang jedes Mal gebrochen.



Eine lange Sendung zum Donbass zwischen Krieg und Misswirtschaft finden Sie hier.

