Einen Tag vor der für morgen vereinbarten Waffenruhe in der Ostukraine sind zwei Regierungssoldaten getötet worden.

13 weitere seien bei Kämpfen gegen die prorussischen Separatisten verwundet worden, teilte ein Militärsprecher in Kiew mit. Den schwersten Artilleriebeschuss gab es in der Nähe der Industriestadt Awdijiwka im Gebiet um Donezk. Gestern hatte der ukrainische Präsident Poroschenko dazu aufgerufen, von morgen an bis zum Osterfest am 16. April die Waffen ruhen zu lassen. Auch die von Moskau unterstützten Separatisten erklärten sich dazu bereit.