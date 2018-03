Nach Ansicht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist die russische Präsidentenwahl im Großen und Ganzen korrekt verlaufen.

Allerdings habe es keine wirkliche Konkurrenz gegeben, heißt es in einem Bericht, den die OSZE-Beobachter am Mittag vorstellten. Das politische Klima sei von Repressionen gegen Kritiker geprägt gewesen und auf die Wähler sei in unangemessener Weise Druck ausgeübt worden. Als Beispiel verwiesen die Beobachter darauf, dass Staatsbedienstete mit Bussen zu den Wahllokalen gefahren worden seien, um eine große Beteiligung an der Abstimmung sicherzustellen.



Die OSZE hatte 481 Beobachter nach Russland entsandt. Laut vorläufigem Endergebnis wurde Staatschef Putin mit knapp 77 Prozent der Stimmen wiedergewählt.



In Deutschland fielen die Reaktionen von Mitgliedern der Bundesregierung verhalten aus. Ein Sprecher erklärte, Kanzlerin Merkel habe den Wahlausgang zur Kenntnis genommen und werde demnächst ein Glückwunschtelegramm schicken. Bundespräsident Steinmeier gratulierte Putin. In einem Schreiben äußerte er die Hoffnung, dass der russische Präsident der Entfremdung zwischen Deutschland und Russland entgegenwirken werde. Bundesaußenminister Maas (SPD) sprach von einem "nicht in allen Punkten fairen politischen Wettbewerb", der bei der Wahl stattgefunden habe.

