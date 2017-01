OSZE in Ost-Ukraine Kurz wirbt in Moskau für Ausbau der Mission

Der österreichische Außenminister Kurz und sein russischer Kollege Lawrow am 18.01.2017 in Moskau. (AFP PHOTO / Alexander NEMENOV)

Österreichs Außenminister Kurz hat bei einem Russland-Besuch für eine Verstärkung der OSZE-Mission in der Ostukraine geworben.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa solle für ihren Einsatz personell und technisch besser ausgestattet werden, sagte er nach einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow in Moskau. Österreich hat in diesem Jahr den Vorsitz der OSZE. Zudem schlug Kurz eine ganztägige Überwachung von Waffenlagern vor. Lawrow erklärte, Moskau unterstütze die Vorschläge. Auch sollten die Beobachter Schusswaffen tragen dürfen. Bewaffnete Polizeikräfte wie von der Regierung in Kiew gefordert, lehnte Lawrow abermals ab.



Die OSZE hat Hunderte Beobachter in der Ostukraine im Einsatz. Dort kämpfen seit 2014 Regierungstruppen gegen prorussische Separatisten. Kiew wirft Moskau vor, die Aufständischen mit Soldaten und Waffen zu unterstützen. Russland sieht sich selbst nicht als Konfliktpartei.