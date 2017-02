OSZE Lage in der Ost-Ukraine weiter kritisch

Ein Panzer der ukrainischen Armee steht vor einem Gebäude in der Stadt Awdiiwka. (ALEKSEY FILIPPOV / AFP)

Trotz einer neuen Waffenruhe hat sich die OSZE kritisch zur Lage in der Ost-Ukraine geäußert.

Generalsekretär Zannier sagte in New York, er sei pessimistisch. In mehreren Gebieten gebe es trotz der Feuerpause weiter Gefechte. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa überwacht den Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und pro-russischen Separatisten. Vor zwei Jahren war ein Friedensabkommen vereinbart worden, das aber immer wieder gebrochen wird.