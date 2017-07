Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hat nach einer wochenlangen Führungskrise wieder einen neuen Chef.

Der 57-jährige Schweizer Diplomat Greminger wurde zum Generalsekretär ernannt, wie am Sitz der OSZE in Wien bekannt wurde. Er folgt auf den Italiener Zannier, der Ende Juni gegangen war. Auch drei weitere Spitzenposten, die wegen Streitigkeiten unter den Mitgliedsstaaten vakant gewesen waren, wurden neu besetzt. Die Einigung auf die neue Führung der Organisation war in der vergangenen Woche gelungen. Vor allem Russland hatte zunächst Bedenken angemeldet. Die OSZE ist vor allem durch ihren Einsatz in der Ostukraine unter Druck geraten, wo sie dabei helfen soll, den Konflikt zwischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen einzudämmen.