OSZE Österreich übernimmt Vorsitz von Deutschland

Eine OSZE-Flagge wird gehisst. (STRINGER / AFP)

Österreich hat von heute an für ein Jahr den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa inne.

Es löst damit Deutschland an der Spitze der OSZE ab. Der österreichische Außenminister Kurz reist schon in diesem Monat in die Ostukraine, um sich ein Bild von der Lage in der Konfliktregion zu machen. Kurz will zudem nach eigenen Angaben erreichen, dass die Strafmaßnahmen der Europäischen Union gegen Russland schrittweise gelockert werden. Die EU hatte ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland zuletzt um weitere sechs Monate verlängert und Moskau erneut aufgefordert, die Friedensvereinbarungen für die Ost-Ukraine vollständig umzusetzen.