OSZE Österreich will EU-Sanktionen gegen Russland lockern

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz (dpa / picture alliance)

Der österreichische Außenminister Kurz will erreichen, dass die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland schrittweise gelockert werden.

Kurz sagte dem "Spiegel", dafür werde er sich einsetzen, wenn sein Land zum 1. Januar turnusmäßig den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, übernimmt. Im Verhältnis zu Russland brauche es eine Trendumkehr, erklärte der konservative Politiker. Seit dem Beginn der Ukraine-Krise habe es eine Rückkehr zum Blockdenken des Kalten Krieges gegeben. - Die EU hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland in der vergangenen Woche um weitere sechs Monate verlängert und Moskau erneut aufgefordert, die Friedensvereinbarungen für die Ukraine vollständig umzusetzen.



Der Linken-Politiker Gysi - neu gewählt als Chef der Europäischen Linken - sagte damals im DLF, die EU habe wohl gemeint, sie müsse auf Weisung der USA Sanktionen gegen Russland beschließen. Frieden und Sicherheit in Europa gebe es aber nie ohne oder gegen Russland.