Im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker hat Ankara seine Vorwürfe gegenüber Europa erneuert.

Der Leiter der türkischen Delegation bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Bilgin, schreibt in einem Brief an die Vertreter der anderen Mitgliedsstaaten, Europa solle auf den Weg der Demokratie zurückkehren. Die EU dürfe nicht dem Druck von Fremdenfeindlichkeit und Radikalisierung erliegen, heißt es in dem Papier, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Der stellvertretende Leiter der deutschen Parlamentarier bei der OSZE, Klimke, zeigte sich irritiert. Die Türkei verdrehe die Tatsachen, sagte der CDU-Politiker. Das passe leider zum zunehmend irrationalen Verhalten der türkischen Verantwortlichen im Vorfeld des Verfassungsreferendums.