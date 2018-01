Nach der Übernahme des OSZE-Vorsitzes hat Italien für eine neue Partnerschaft mit den südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers geworben.

Außenminister Alfano sagte in Wien, in der Mittelmeer-Region breiteten sich Fanatismus, gewaltbereiter Extremismus und Terrorismus aus. Nur zusammen mit den Staaten im nördlichen Afrika und im Nahen Osten könne die internationale Gemeinschaft die Gefahren bannen.



Alfano ging auch auf die Lage in der Ost-Ukraine ein und betonte, der Konflikt zwischen Regierung und pro-russischen Separatisten müsse friedlich gelöst werden. Dies sei ein Test für die Glaubwürdigkeit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

