Greenpeace-Chefin Morgan befürchtet, dass der Skandal bei der britischen Hilfsorganisation Oxfam den gesamten Sektor der Nichtregierungsorganisationen in Verruf bringen könnte.

Es bestehe die Gefahr des Vertrauensverlusts, sagte Morgan dem "Handelsblatt". Man müsse alles dafür tun, einen solchen abzuwenden, da sonst wichtige Finanzquellen versiegen könnten. Zugleich sprach sich die Greenpeace-Chefin für mehr Transparenz aus. NGOs stünden mehr denn je in der Pflicht, klar zu zeigen, wofür sie das Geld ihrer Förderer einsetzen.

Die Vorwürfe gegen Oxfam-Mitarbeiter reichen von Sex-Partys bei Hilfseinsätzen im Tschad und in Haiti bis zu Fällen sexueller Belästigung in britischen Ladengeschäften der Organisation.



Inzwischen haben auch Ärzte ohne Grenzen und das International Rescue Committee Fälle von sexuellen Übergriffen publik gemacht.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.