Die Hilfsorganisation Oxfam wirft der EU vor, mit ihrer Flüchtlingspolitik das Leben und die Gesundheit von Schutzsuchenden zu gefährden.

Die Europäische Union habe sich in den vergangenen Jahren vor allem auf die Abschottung konzentriert, heißt es in einer Studie. Es gebe kaum Maßnahmen, die eine legale und sichere Migration ermöglichen. Die Organisation kritisierte insbesondere die Zustände in den sogenannten Hotspots für Flüchtlinge in Griechenland und Italien sowie die Lage in libyschen Lagern. Dort müssten Menschen Folter und Vergewaltigungen ertragen.



Zudem gebe es Berichte, wonach Grenzschützer in Ungarn und Kroatien Migranten auch körperlich angriffen. Oxfam forderte faire Asylverfahren für Schutzsuchende in Europa.