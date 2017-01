Oxfam Weltweiter Wohlstand so ungleich verteilt wie nie

Die Hilfsorganisation Oxfam hat neue Zahlen zur Verteilung des weltweiten Vermögens vorgelegt. (picture alliance / dpa/ Tim Ockenden/PA )

Die soziale Ungleichheit in der Welt hat laut einer Studie der Organisation Oxfam ein in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte ungekanntes Ausmaß erreicht.

Acht extrem reiche Personen verfügten demnach 2016 über ein ähnlich großes Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Damit ist die Kluft im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen. 2015 hatte das Vermögen der ärmeren Bevölkerungshälfte noch dem von 62 Superreichen entsprochen.



Oxfam-Chefin Byanyima nannte es obszön, dass sich der Reichtum in den Händen einiger weniger befinde, während andere mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen müssten. Sie forderte, Vermögen und Einkommen höher zu besteuern und Steuerflucht zu bekämpfen. Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums dürften diesbezüglich nicht länger nur Lippenbekenntnisse abgeben. Das Treffen beginnt morgen in Davos.