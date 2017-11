Bundespräsident Steinmeier ist zu einem Staatsbesuch in Neuseeland eingetroffen.

In der Hauptstadt Wellington berät er mit der neuen Premierministerin Ardern. Steinmeier verwies zum Auftakt seines Besuchs auf die Rolle Chinas in der Region. Je mehr sich andere Staaten zurückzögen, desto stärker werde dessen Einfluss. Es fehle das Engagement der USA, führte Steinmeier aus. Aber auch die Europäische Union sollte sich weniger mit sich selbst beschäftigen, sondern mehr auf die Region im südlichen Pazifik achten.



Neuseeland ist die dritte Station von Steinmeiers achttägiger Auslandsreise. Zuvor war er in Singapur und Australien.