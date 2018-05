Der pakistanische Innenminister Iqbal ist bei einem Attentat verletzt worden.

Nach Angaben der Regierung eröffnete ein Mann nach einer Wahlveranstaltung in der Stadt Narowal im Osten des Landes auf offener Straße das Feuer auf den Politiker. Iqbal wurde an der Schulter getroffen und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Attentäter wurde festgenommen. Nach Polizeiangaben steht er einer islamistischen Partei nahe. Sein konkretes Motiv ist aber unklar.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.