Pakistan IS bekennt sich zu Anschlag auf Sufi-Schrein

Das Archivbild zeigt den Sufi-Schrein in Sehwan, auf den der Anschlag verübt wurde. (AFP / Yousuf Nagori)

Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Heiligenschrein im Süden Pakistans sind nach jüngsten Angaben der Polizei 70 Menschen ums Leben gekommen.

Es gab viele Verletzte. Die Terrormiliz IS bekannte sich dazu. Der Attentäter hatte den Sprengsatz in einem Gebetshaus gezündet, als sich die Menschen zu einer traditionellen Tanz- und Gesangsdarbietung versammelt hatten. Die Gläubigen gehören der religiösen Minderheit der Sufi an. Islamistische Gruppen lehnen den als liberal geltenden Zweig des Islam ab.