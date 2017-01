Pakistan Journalisten-Netzwerk fordert Aufklärung über Tod von Reporter

Pakistan wird immer wieder von Terror-Anschläge und Morden erschüttert. (AFP / A Majeed)

Das Komitee zum Schutz von Journalisten hat Pakistans Regierung aufgefordert, den Tod eines Lokalreporters im Südwesten des Landes aufzuklären.

Diejenigen, die für die Tat verantwortlich seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden, teilte das Komitee in New York mit. - Der 37-Jährige war von mehreren Angreifern erschossen worden. Er hatte für die Zeitung "Qudrat" gearbeitet. - Nach Angaben der Organisation wurden zwischen 1992 und 2016 in Pakistan fast 60 Journalisten ermordet.