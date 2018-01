Nach der Vergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen Mädchens in Pakistan haben sich die Massenproteste über das Land ausgebreitet.

Insgesamt gingen mehrere Tausend Menschen auf die Straßen und forderten die Hinrichtung des Täters. In der ostpakistanischen Stadt Kasur, wo das Verbrechen begangen wurde, plünderten Hunderte von wütenden Demonstranten ein Krankenhaus und die Privatresidenz eines lokalen Abgeordneten. Zudem versuchten sie, die Büros der lokalen Verwaltung und mehrere Polizeiwachen zu stürmen.



Bereits gestern hatten Politiker, Sportler, Aktivisten und Studenten die Regierung in Islamabad aufgefordert, für einen besseren Schutz von Kindern zu sorgen. Polizisten hatten die Leiche des vor einer Woche entführten Mädchens am Dienstag auf einer Müllhalde in Kasur gefunden. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die Achtjährige vergewaltigt worden war, bevor sie erwürgt wurde. In der Stadt gab es zuvor eine Reihe von ähnlichen Fällen.

