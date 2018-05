Bei einem Grubenunglück in Pakistan sind mindestens 16 Bergarbeiter ums Leben gekommen.

Nach Behördenangaben ereignete sich in einem Kohlenbergwerk in der Provinz Baluchistan eine Methangas-Explosion. Neben den Toten gab es zahlreiche Verletzte. Mehr als ein Dutzend Arbeiter wurden durch die Detonation in der Grube eingeschlossen. Rettungskräfte bemühen sich, die Toten zu bergen und zu den Verschütteten vorzudringen.



In den Minen der kohlereichen Region haben sich schon in der Vergangenheit immer wieder Grubenunglücke ereignet.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.