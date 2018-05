Bei einem Grubenunglück in Pakistan sind mindestens 20 Bergarbeiter ums Leben gekommen.

Nach Behördenangaben ereignete sich in einem Kohlenbergwerk in der Provinz Balutschistan eine Methangas-Explosion. Teile der Grube stürzten ein. Rettungskräfte bargen 16 Tote und sieben Verletzte. Vier der Verletzten starben später im Krankenhaus.



Schlechte Arbeitsbedingungen führen in den Kohleminen der Provinz Balutschistan immer wieder zu tödlichen Unfällen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.