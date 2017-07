Der Oberste Gerichtshof in Pakistan hat die Amtsenthebung von Regierungschef Sharif gefordert.

Der Premierminister habe sich wegen zahlreicher Korruptionsvorwürfe für seine Aufgabe disqualifiziert, urteilten die Richter in Islamabad. Sharif ist seit 2013 im Amt, nachdem er bereits in den 90-er Jahren mehrmals Regierungschef war. Bei den Vorwürfen wegen Geldwäsche und Korruption geht es unter anderem um den Skandal um die Offshore-Firma Mossack Fonseca in Panama, in den drei seiner Kinder verwickelt sein sollen. Sharif selbst konnten keine Verfehlungen nachgewiesen werden. Ein erstes Amtsenthebungsverfahren im April dieses Jahres war deshalb gescheitert.