In Pakistans Wirtschaftsmetropole Karatschi haben Frauen beim Pendeln oft mit sexueller Belästigung zu kämpfen - zum Beispiel von Taxi-Fahrern, die Small Talk als Flirtversuch missverstehen.

Spezielle Frauen-Taxis sollen das Problem lösen: Ab morgen können Frauen den "Pink Taxi"-Service buchen, bei dem es nur weibliche Fahrer gibt. Der regionale Transportminister hat die Initiative im Fernsehen gelobt, auch in anderen großen pakistanischen Städten gibt es Interesse.



Laut einer Studie der Internationalen Arbeits-Organisation (ILO) ist der Mangel an sicheren Transportmöglichkeiten einer der wichtigsten Gründe dafür, dass in Pakistan nur wenige Frauen arbeiten. Allerdings besteht die Befürchtung, dass die privaten Taxis für viele Frauen zu teuer sein könnten.