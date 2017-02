Pakistan Polizei tötet fünf mutmaßliche Terroristen bei Razzia

Das Archivbild zeigt den Sufi-Schrein in Sehwan, auf den der Anschlag verübt wurde. (AFP / Yousuf Nagori)

Die pakistanische Polizei hat bei einem Anti-Terror-Einsatz fünf Kämpfer einer Splittergruppe der radikal-islamischen Taliban getötet.

Nach Angaben der Sicherheitskräfte wurden Waffen und Sprengstoff sichergestellt. In dem Versteck fand die Polizei Karten mit möglichen Anschlagszielen der Gruppe. Es ging dabei um einen Luftstützpunkt in der Stadt Multan. In der vergangenen Woche waren bei einem Anschlag auf einen Heiligenschrein der religiösen Minderheit der Sufi mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Seitdem geht die Polizei mit einem massiven Einsatz gegen Terroristen vor.