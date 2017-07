Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat Ministerpräsident Sharif des Amtes enthoben.

Ein Richter erklärte, Sharif sei nicht mehr qualifiziert, ein ehrenwertes Mitglied des Parlaments zu sein, und er sei auch nicht mehr als Ministerpräsident im Amt. Auch Finanzminister Dar wurde nach einem Bericht des Staatsfernsehens vom dem Gericht abgesetzt. - Ein Untersuchungsausschuss hatte festgestellt, dass die Familie des Regierungschefs nicht belegen könne, wie sie zu ihrem großen Reichtum gekommen sei. Bei den Vorwürfen geht es um Geldwäsche und Korruption. Drei seiner Kinder sollen in den Skandal um die Offshore-Firma Mossack Fonseca in Panama verwickelt sein. Sharif selbst konnten keine Verfehlungen nachgewiesen werden.



Das Oberste Gericht ordnete auch strafrechtliche Ermittlungen gegen Sharif und dessen Familie an. Der 67-Jährige hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und spricht von einer Verschwörung.