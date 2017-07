In Pakistan beraten Abgeordnete der Regierungspartei über einen neuen Ministerpräsidenten.

Der abgesetzte Regierungschef Sharif nehme an dem Treffen in Islamabad teil, sagte ein Parteifunktionär. Der Oberste Gerichtshof hatte Sharif gestern des Amtes enthoben. Gleichzeitig wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen den 67-Jährigen und seine Familie angeordnet. Hintergrund ist eine Untersuchung im Zusammenhang mit den sogenannten Panama-Papers. Bei den Vorwürfen geht es um Geldwäsche und Korruption. Drei von Sharifs Kindern sollen in den Skandal um die Offshore-Firma Mossack Fonseca in Panama verwickelt sein. Sharif selbst konnten keine Verfehlungen nachgewiesen werden.