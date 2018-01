In Pakistan haben mehr als 1.800 religiöse Führer Selbstmordanschläge verurteilt und zu einem Verstoß gegen den Islam erklärt.

Sie gaben eine Fatwa heraus, also eine islamische Richtlinie, die Selbstmordanschläge verbietet. Darin heißt es unter anderem, keine Gruppe oder Einzelperson habe das Recht, einen "heiligen Krieg" zu führen. Die pakistanische Regierung will die Fatwa heute veröffentlichen.



In Pakistan kommt es immer wieder zu Selbstmordanschlägen radikal-islamischer Terroristen.

