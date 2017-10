In der pakistanischen Stadt Quetta in der Provinz Baluchistan sind bei einem Anschlag auf einen Polizeitransporter mindestens sechs Menschen getötet worden.

22 weitere wurden verletzt. Laut der Polizei ist noch unklar, ob es sich um einen Selbstmordanschlag oder eine ferngezündete Bombe handelte. Die radikal-islamischen Taliban reklamierten das Attentat für sich.



In den vergangenen zwei Monaten hatte es in der Provinz bereits zwei weitere Anschläge mit insgesamt 36 Toten gegeben. Baluchistan gilt als die unsicherste Region in Pakistan.