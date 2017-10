In Pakistan sind bei einem Selbstmordattentat in der Provinz Belutschistan mindestens 13 Menschen getötet und über 20 weitere verletzt worden.

Nach Angaben örtlicher Behörden ereignete sich der Anschlag vor einem Sufi-Schrein. Demnach zündete der Angreifer eine Sprengstoffweste, als Polizisten ihn für eine Routinekontrolle anhielten. In dem Schrein hielten sich zu dem Zeitpunkt viele Menschen zu einer religiösen Zeremonie auf.



Die Sufis gehören einer spirituell ausgerichteten Strömung des Islam an und stellen im sunnitisch geprägten Pakistan eine Minderheit dar. Dort waren sie bereits häufiger Ziel von Anschlägen etwa durch die Terrormiliz IS.