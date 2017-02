Pakistan Sicherheitskräfte töten nach Anschlag zahlreiche Verdächtige

Das Archivbild zeigt den Sufi-Schrein in Sehwan, auf den der Anschlag verübt wurde. (AFP / Yousuf Nagori)

Nach dem gestrigen Anschlag auf einen Heiligenschrein im Süden Pakistans ist die Polizei landesweit mit Razzien gegen mutmaßliche Verantwortliche vorgegangen.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden bei den Einsätzen mehr als 30 Verdächtige getötet und etwa 50 Personen festgenommen. Zudem wurde die Grenze nach Afghanistan geschlossen, weil die Behörden dort Extremisten vermuteten.



Bei dem Anschlag in der Provinz Sindh hatte ein Selbstmordattentäter 75 Menschen in den Tod gerissen und etwa 200 Gläubige verletzt. Die Opfer gehörten der Minderheit der Sufi an, einer als liberal geltenden Strömung des Islam. Zu der Tat bekannte sich die IS-Miliz.