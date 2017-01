Pakistan Tote bei Anschlag auf Gemüse-Markt

In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Markt mehr als zehn Menschen getötet worden.

Mindestens 47 erlitten Verletzungen, teilten die örtlichen Behörden mit. Der Sprengsatz wurde in der Stadt Parachinar zur Detonation gebracht. Er war in einer Gemüsekiste versteckt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Stadt liegt im Nordwesten Pakistans, nahe der Grenze zu Afghanistan. In der Region leben hauptsächlich Schiiten. Sie machen knapp 20 Prozent der Bevölkerung Pakistans aus.