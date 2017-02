Pakistan Tote und Verletzte durch Explosion in Lahore

Tote und Verletzte durch einen Anschlag in Lahore, Pakistan. (ARIF ALI / AFP)

In der pakistanischen Stadt Lahore sind bei einer Explosion nach jüngsten offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 15 verletzt worden.

Der Justizminister der Provinz Punjab erklärte, die Ursache sei noch nicht bekannt. Die Polizei hatte zuvor von einem Sprengsatz gesprochen, der in einem Auto versteckt gewesen sei.



In Lahore war zuletzt vor zehn Tagen ein Attentat verübt worden. Weitere Anschläge in anderen pakistanischen Städten folgten, insgesamt gab es mehr als hundert Tote.